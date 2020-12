Indice contagi in calo, il governatore Cirio annuncia: "Da domenica Piemonte in zona gialla" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Rt medio è sceso allo stesso valore della seconda settimana di settembre "ma abbiamo ancora troppi ricoverati in più rispetto alla prima ondata" Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Rt medio è sceso allo stesso valore della seconda settimana di settembre "ma abbiamo ancora troppi ricoverati in più rispetto alla prima ondata"

cronaca_news : Indice contagi in calo, il governatore Cirio annuncia: 'Da domenica Piemonte in zona gialla' - PrimoPianoMolis : Crolla l’indice di positività: 14 contagi su 455 tamponi, muore un’altra anziana - dododifiaba1966 : @Carlo314159 @Adnkronos Le restrizioni hanno migliorato l'indice rt e i contagi in tutte le regioni. Quindi , non è… - infoitinterno : Covid: nella Murgia barese indice di contagi doppio rispetto alla media della Puglia - rep_palermo : Il bollettino: la Sicilia supera di nuovo quota mille contagi: cresce l'indice di positività [di Giorgio Ruta] [agg… -

Ultime Notizie dalla rete : Indice contagi Covid: Murgia barese, indice contagi doppio di media Puglia Agenzia ANSA Calano tutti gli indici Covid a Piacenza: -36% di contagi, positivo il 6,8% dei tamponi

Gli effetti del semi-lockdown delle scorse settimane si sono fatti sentire anche a Piacenza e provincia: nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre i nuovi contagiati sono stati 775, vale a dire il ...

Contagi Coronavirus a Milano: bollettino oggi 9 dicembre

Milano, 9 dicembre 2020 - Il calo di contagi da Coronavirus nel Milanese (da 441 a 420), registrato martedì, ha rinforzato ancora di più la possibilità di far passare la Lombardia dalla zona arancione ...

Gli effetti del semi-lockdown delle scorse settimane si sono fatti sentire anche a Piacenza e provincia: nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre i nuovi contagiati sono stati 775, vale a dire il ...Milano, 9 dicembre 2020 - Il calo di contagi da Coronavirus nel Milanese (da 441 a 420), registrato martedì, ha rinforzato ancora di più la possibilità di far passare la Lombardia dalla zona arancione ...