Immacolata Concezione, che cos’è e perché si festeggia l’8 Dicembre (Di martedì 8 dicembre 2020) La Chiesa oggi, come tutti gli anni, celebra l’Immacolata Concezione. Ma di che cosa si tratta nello specifico? Scopriamolo insieme. Siamo nuovamente giunti all’8 Dicembre, giorno in cui la Chiesa festeggia la Madonna Immacolata. Di che cosa si tratta e perché proprio in questa data? Nel mondo cristiano si celebra oggi l‘Immacolata Concezione della Beata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 8 dicembre 2020) La Chiesa oggi, come tutti gli anni, celebra l’. Ma di che cosa si tratta nello specifico? Scopriamolo insieme. Siamo nuovamente giunti all’8, giorno in cui la Chiesala Madonna. Di che cosa si tratta eproprio in questa data? Nel mondo cristiano si celebra oggi l‘della Beata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Avvenire_Nei : 8 dicembre. Cosa vuol dire 'Immacolata Concezione' - CSAR79601342 : Forse non tutti sanno che il dogma venne istituito da san Pio IX e confermato nello stesso periodo da una povera bi… - fam_cristiana : #Immacolata #Lourdes e #Loreto, 8 e 10 dicembre: due ricorrenze ravvicinate dietro le quali si nasconde un intenso… - FrancescoTedes2 : RT @santegidionews: Festa dell'Immacolata Concezione di Maria - StefanoDelCarr1 : RT @Signorasinasce: Buongiorno! Buona Festa dell’Immacolata Concezione e buon lavoro a chi come me oggi si dedicherà all’albero e alle deco… -