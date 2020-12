Il sito web dell’Accademia della Lega in Emilia dice che la deputata dei 600 euro è la responsabile

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ci siamo dimenticati un po’ tutti del caso dei deputati che avevano chiesto il bonus da 600destinato alle partite iva dal governo per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. In modo particolare, all’epoca dei fatti, erano stati coinvolti cinque deputati: tre di questi lo avevano anche ricevuto. Nella lista dei nomi che sono usciti successivamente, c’era anche la leghista Elena Murelli, che già si era distinta – prima dell’esplosione dello scandalo – per aver definito quel rimborso per le partite iva «una elemosina per ricompensare il fatto che siamo stati chiusi in casa». Oggi, tuttavia, dei provvedimenti promessi dal partito nei confrontie degli altri componenti coinvolti, non sembra affatto esserci traccia. Anzi. LEGGI ANCHE > La questione morale dei deputati con il bonus Covid: 3...