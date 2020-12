Cashbask di Natale | al via i bonus sulle spese | come ricevere i rimborsi sul proprio conto corrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Al via il servizio di Cashback, che oggi entra nel vivo. Se è infatti possibile da ieri scaricare l’app IO che consente di accedere al sistema e poter beneficiare dei vantaggi, il programma di governo che incentiva l’uso di carta di credito e bancomat inizia ufficialmente oggi nella sua fase sperimentale con l’Extra Cashback di, in vigore fino al 31 dicembre 2020. Dal primo gennaio 2021, quindi, entrerà a regime il programma Cashback.FUNZIONA – Effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l’intero periodo di 150 euro. Non c’è un importo minimo di spesa, ma sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, pieni di benzina, ...