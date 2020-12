Barcellona-Juventus, Buffon: “Impresa che custodirò sempre. Futuro? Posso ancora dimostrare tanto” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus vince il girone.Serata di festa per i bianconeri, che battono al "Camp Nou" il Barcellona per 3 reti a 0, conquistando così la vetta del Girone G. Una vera e propria impresa, quella compiuta dalla "Vecchia Signora" sul campo blaugrana, commentata al triplice fischio dal portiere Gianluigi Buffon ai microfoni di Mediaset.“Se mi emoziono? Molto, molto. È un’impresa, una partita che ricorderò con piacere. Un qualcosa che non capita tutti i giorni. Andando a ritroso ripaga me stesso e la squadra di un famoso 0-3 in Spagna che poi finì 1-3 al novantesimo. Ho poche occasioni per mettermi in mostra che prendere gol mi dà fastidio, soprattutto in queste platee e in queste partite. Ci tengo a far vedere perché continuo a giocare. Giustamente la persona non ti vede e si chiede perché continua a giocare. Perché penso di essere ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lavince il girone.Serata di festa per i bianconeri, che battono al "Camp Nou" ilper 3 reti a 0, conquistando così la vetta del Girone G. Una vera e propria impresa, quella compiuta dalla "Vecchia Signora" sul campo blaugrana, commentata al triplice fischio dal portiere Gianluigiai microfoni di Mediaset.“Se mi emoziono? Molto, molto. È un’impresa, una partita che ricorderò con piacere. Un qualcosa che non capita tutti i giorni. Andando a ritroso ripaga me stesso e la squadra di un famoso 0-3 in Spagna che poi finì 1-3 al novantesimo. Ho poche occasioni per mettermi in mostra che prendere gol mi dà fastidio, soprattutto in queste platee e in queste partite. Ci tengo a far vedere perché continuo a giocare. Giustamente la persona non ti vede e si chiede perché continua a giocare. Perché penso di essere ...

