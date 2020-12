(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ci sono gli ingredienti per un dolce, i prodotti per l'igiene quotidiana, le medicine da acquistare in farmacia. C'è tutto un mondo nelle listescritte in fretta e furia sui fogliettini di ...

leggoit : Raccoglie i bigliettini con la lista della spesa dimenticati al supermercato: la collezione è esilarante -

Ultime Notizie dalla rete : Raccoglie bigliettini

Leggo.it

Ci sono gli ingredienti per un dolce, i prodotti per l'igiene quotidiana, le medicine da acquistare in farmacia. C'è tutto un mondo nelle liste della spesa scritte in fretta ...La Poesia evoca ed il poeta declama, questa volta Fabio Salvatore Pascale pubblica una nuova raccolta di poesie dal titolo “Il Canto dei Trecento”. Questa silloge nasce per omaggiare poeticamente colo ...