MotoGP | Zarco | ' Pieno supporto da Dall' Igna Mi sento pilota ufficiale Ducati'

Nel 2021 Johann Zarco dovrà affrontare un nuovo cambio di team, passando dal Team Avintia alla Ducati Pramac : un ulteriore passo in avanti per il francese, visto che potrà contare su una moto factory,...

Johann Zarco, neo pilota della Pramac, ha voluto parlare del suo rapporto con i vertici della Ducati, in particolare Gigi Dall'Igna ...

Johann Zarco nel 2021 ha una grande occasione per ritornare nelle posizioni di vetta. Con Pramac l'obiettivo è la prima vittoria con Ducati.

