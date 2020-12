Maradona, l’ex patron del Napoli Ferlaino:”Diego varebbe come Messi o Neymar. Eredità? Spero abbia spesso tutto. La mia idea su Insigne e Gattuso”. (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, intervenuto nel corso del format radiofonico: "La Politica nel pallone" in onda su RadioRai, si è soffermato nuovamente sulla scomparsa di Diego Armando Maradona: "Sono napoletano e quindi nutro un grande amore nei confronti di Diego. Ho lottato molto per averlo e per inquadrarlo, ma non era facile essendo lui un genio. Mi sono sentito male quando ho ricevuto la notizia della sua morte. La vita è questa, bisogna abituarsi al fatto che non ci sia più. Quanto varrebbe oggi? Avrebbe il prezzo di Messi o Neymar, 300-400 milioni di euro circa". L'ex patron ha poi commentato, infastidito, le spinose diatribe relative alla ripartizione tra gli eredi dal patrimonio lasciato in dote dal Pibe de Oro: "Lasciassero in pace Diego sotto questo aspetto. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'ex presidente delCorrado, intervenuto nel corso del format radiofonico: "La Politica nel pallone" in onda su RadioRai, si è soffermato nuovamente sulla scomparsa di Diego Armando: "Sono napoletano e quindi nutro un grande amore nei confronti di Diego. Ho lottato molto per averlo e per inquadrarlo, ma non era facile essendo lui un genio. Mi sono sentito male quando ho ricevuto la notizia della sua morte. La vita è questa, bisogna abituarsi al fatto che non ci sia più. Quanto varrebbe oggi? Avrebbe il prezzo di, 300-400 milioni di euro circa". L'exha poi commentato, infastidito, le spinose diatribe relative alla ripartizione tra gli eredi dal patrimonio lasciato in dote dal Pibe de Oro: "Lasciassero in pace Diego sotto questo aspetto. ...

