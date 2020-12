CR7 o Messi? Pirlo risponde e anticipa un titolare col Barcellona (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani affronterà il Barcellona: Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa E’ come chiedere a chi vuoi più bene tra mamma e papà. Andrea Pirlo non sa scegliere tra CR7 e Messi, fuoriclasse come lui, eterni rivali di un’epoca che hanno riscritto a suon di gol e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani affronterà il: Andreaè intervenuto in conferenza stampa E’ come chiedere a chi vuoi più bene tra mamma e papà. Andreanon sa scegliere tra CR7 e, fuoriclasse come lui, eterni rivali di un’epoca che hanno riscritto a suon di gol e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : Escludendo Messi e CR7, ??è il giocatore che più mi ha impressionato dal vivo. A Wembley, post partita, ebbi bisogno… - brruno_sares : @OficialSala12 @Barca__pictures Messi x CR7 x Belletti - ItaSportPress : Pirlo: 'Non credo ad un Barcellona in crisi. CR7 contro Messi? Due alieni' - - CampoFattore : Pirlo sul paragone tra #Messi e #CR7: 'Non vanno confrontati, ma ringraziati' 'Hanno dato spettacolo e lo fanno da… - Mediagol : #Barcellona-#Juventus, Koeman: 'Sappiamo come fermarli, se perdiamo mi inc**zo. CR7 vs Messi? Dico la mia'… -