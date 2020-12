World of Warcraft entra nelle Shadowlands: 'Perché dovrebbe mai finire?' - intervista (Di sabato 5 dicembre 2020) Blizzard ha appena lanciato World of Warcraft Shadowlands, l'ottava espansione dell'MMORPG nel giro di 16 anni di onorata carriera. 8 espansioni principali non è cosa da poco e non lo è nemmeno il fatto che World of Warcraft sia ancora una potenza a così tanto tempo dal lancio, rimanendo solido anche mentre rivali come Wildstar si sono rivelati dei fuochi di paglia e altri come The Elder Scrolls Online e Final Fantasy XIV sono riusciti a convivere ma non a rovesciare la creazione di Blizzard. Ma tutto questo non ha lasciato World of Warcraft privo di sfide da affrontare, specialmente parecchie legate all'età del gioco. Parlando con GamesIndustry.biz, l'executive producer John Hight e il lead game designer Morgan Day sono schietti riguardo il fatto che soprattutto ... Leggi su eurogamer (Di sabato 5 dicembre 2020) Blizzard ha appena lanciatoof, l'ottava espansione dell'MMORPG nel giro di 16 anni di onorata carriera. 8 espansioni principali non è cosa da poco e non lo è nemmeno il fatto cheofsia ancora una potenza a così tanto tempo dal lancio, rimanendo solido anche mentre rivali come Wildstar si sono rivelati dei fuochi di paglia e altri come The Elder Scrolls Online e Final Fantasy XIV sono riusciti a convivere ma non a rovesciare la creazione di Blizzard. Ma tutto questo non ha lasciatoofprivo di sfide da affrontare, specialmente parecchie legate all'età del gioco. Parlando con GamesIndustry.biz, l'executive producer John Hight e il lead game designer Morgan Day sono schietti riguardo il fatto che soprattutto ...

