Nessuno ha visto la mostra sul Napoli, tutti se ne lamentano. Il vernissage visto da Berlino (Di sabato 5 dicembre 2020) Vorrei formalmente richiedere alle istituzioni e alle autorità competenti di sospendere, posticipare o cancellare il progetto “Fermata mostra-Maradona”. Nelle ultime quarantotto ore questo evento è stato oggetto di circa il novanta percento dei messaggi WhatsApp ricevuti da Napoli, ponendo gli ultimi due giorni dicembrini tra i primissimi nella speciale classifica delle spam chat, parametrata universalmente su quelle dei genitori dei compagni di classe dei poveri bimbi quando discutono della qualità dell’olio alla mensa dell’asilo. Ho visto cose che francamente Ridley Scott se le sogna, cose che avrebbero suggerito a Philip Dick di ambientare il suo Cacciatore di Androidi nella Cumana: ho ricevuto in contemporanea – sfidando il concetto relativistico di simultaneità – due messaggi distinti con la medesima foto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Vorrei formalmente richiedere alle istituzioni e alle autorità competenti di sospendere, posticipare o cancellare il progetto “Fermata-Maradona”. Nelle ultime quarantotto ore questo evento è stato oggetto di circa il novanta percento dei messaggi WhatsApp ricevuti da, ponendo gli ultimi due giorni dicembrini tra i primissimi nella speciale classifica delle spam chat, parametrata universalmente su quelle dei genitori dei compagni di classe dei poveri bimbi quando discutono della qualità dell’olio alla mensa dell’asilo. Hocose che francamente Ridley Scott se le sogna, cose che avrebbero suggerito a Philip Dick di ambientare il suo Cacciatore di Androidi nella Cumana: ho ricevuto in contemporanea – sfidando il concetto relativistico di simultaneità – due messaggi distinti con la medesima foto ...

Ettore_Rosato : Nessuno del governo Conte1 ricorda chi ha voluto lo sconto del 50% sulle tasse per il produttore di #tabacco riscal… - napolista : Nessuno ha visto la mostra sul Napoli, tutti se ne lamentano. Il vernissage visto da Berlino Napoli si conferma zo… - Iegnettoz : @pouty_han (nel mio caso visto che l'ho provato sulla pelle più di una volta) nessuno può lasciare il gruppo, e il… - Mercedesgle7 : @piovo_ Non ho visto nessuna foto, non mi ha mai inviato nessuno foto. Certo che sono solidale con le donne e mi di… - bmark85 : @JulianRoss79 Ci facciamo una risata anche con quelli che dicevano “nessuno aveva mai visto più di due partite di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno visto Perché nessuno ha mai visto i figli di Anna Valle? Il motivo è interessante Yeslife Nessuno ha visto la mostra sul Napoli, tutti se ne lamentano. Il vernissage visto da Berlino

Ho visto cose che francamente Ridley Scott se le sogna ... che le venti foto mandatemi sono in realtà sempre le stesse tre. E che nessuno di chi mi ha scritto, finora, la mostra vera, alla fermata, ...

Raid vandalico alla stazione di Sanremo; «Di notte è terra di nessuno»

Sanremo - Un raid vandalico notturno mette ancora una volta in evidenza come la stazione ferroviaria di Sanremo, dal tardo pomeriggio fino al mattino, sia terra di nessuno, spesso dormitorio di clocha ...

Ho visto cose che francamente Ridley Scott se le sogna ... che le venti foto mandatemi sono in realtà sempre le stesse tre. E che nessuno di chi mi ha scritto, finora, la mostra vera, alla fermata, ...Sanremo - Un raid vandalico notturno mette ancora una volta in evidenza come la stazione ferroviaria di Sanremo, dal tardo pomeriggio fino al mattino, sia terra di nessuno, spesso dormitorio di clocha ...