Suarez e l’esame “farsa” | spuntano le intercettazioni Professori compatti | «Col Covid nessuno potrà assistere | questo ci aiuterà»

«Ho parlato con la Juve, ci ho potuto parlare». È il 16 settembre 2020, la vigilia dell'esame di italiano a Perugia del calciatore Luis Suarez all'Università per Stranieri per ottenere la cittadinanza, e definito in seguito una "farsa". Il telefono intercettato è quello del professore ed esaminatore Lorenzo Rocca che risponde a un amico che gli paventa l'ipotesi che il neo promosso in lingua italiana mostri "il flop" dell'esame alla prima intervista. Ma Rocca assicura che ha la situazione sotto controllo: in una lunga telefonata con i vertici bianconeri ha infatti messo le cose in chiaro. «Anche perché ovviamente se vanno a scavà, scavà, scavà, la firma sull'esame ce l'ho messa io…io non voglio certi c***i, ho chiamato la rettrice e tutti, ho parlato con Paratici – dice ancora Rocca – il quale mi ha ...

