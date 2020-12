Si potrà andare a trovare parenti e amici durante le feste di Natale? Cosa dice il Dpcm 3 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dpcm 3 dicembre: si potrà andare a trovare parenti e amici durante le feste di Natale? Si potrà andare a trovare parenti e amici durante le feste di Natale e Capodanno? Secondo quanto stabilito dal nuovo Dpcm del 3 dicembre, tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 saranno vietati tutti gli spostamenti fra una regione e l’altra, a prescindere dal colore, salvo che per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione e per motivi di necessità, lavoro, studio o salute. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020)mbre: siledi? Siledie Capodanno? Secondo quanto stabilito dal nuovodel 3mbre, tra il 21mbre 2020 e il 6 gennaio 2021 saranno vietati tutti gli spostamenti fra una regione e l’altra, a prescindere dal colore, salvo che per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione e per motivi di necessità, lavoro, studio o salute. Nelle giornate del 25 e 26mbre 2020 ...

kategullo75 : RT @lauraravetto: DPCM Conte crea disparità enormi tra grandi città e piccoli Comuni. Un figlio non potrà raggiungere il padre che dista an… - utzpaolo : @genesdegenes Per i suoi seguaci è una comunicazione che funziona. Credo che in segreto sperasse che questi divieti… - lauraravetto : DPCM Conte crea disparità enormi tra grandi città e piccoli Comuni. Un figlio non potrà raggiungere il padre che di… - Giuggio72684862 : RT @GarauSilvana: Per capire...Qualcuno lo sa? Quando si potra' andare da un comune all'altro in Lombardia? - suffragettecine : Non ho capito bene alberghi aperti e possibilità di andare all'estero ma non si potrà spostarsi da un comune all' a… -

