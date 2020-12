Pippo Baudo muore…per l’ennesima volta: “Faccio le corna succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me.” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Poco fa un sito di gossip ha annunciato la morte di Pippo Baudo, 84 anni, scrivendone anche i dettagli dell’ospedale dove sarebbe avvenuto il fantomatico decesso. Ma la notizia è falsa, e soprattutto non è la prima volta che viene dato per morto. “Faccio le corna – risponde Baudo al telefono con l’Adnkronos – succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Poco fa un sito di gossip ha annunciato la morte di, 84 anni, scrivendone anche i dettagli dell’ospedale dove sarebbe avvenuto il fantomatico decesso. Ma laè falsa, e soprattutto non è la primache viene dato per morto.le corna – rispondeal telefono con l’Adnkronos – succedechedia unasu di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna,cheannuncia la mia morte, mi allunga la vita”. su Il Corriere della Città.

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - Frances08364419 : RT @giallatantogaia: io che leggo io che leggo la notizia della che è una morte di pippo… - evdajj : Raga ho letto Pippo Baudo in tendenza e per un attimo mi è preso un infarto perché ormai conosco il 2020 - giuliaprivato : RT @gloquenzi: Pippo Baudo è vivo e lotta insieme a noi, sarà a @ZappingRadio1 @Radio1Rai alle 18,35. -