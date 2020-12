Serie A, le designazioni arbitrali: Orsato per Juve-Torino (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Lega Calcio ha reso note le designazioni arbitrali per il 10° turno di Serie A. Il derby della Mole, in programma sabato alle 18.00, verrà diretto da Orsato. Queste tutte le designazioni: Crotone-Napoli H. 18.00 Marinelli Costanzo-Rossi L. Iv: Massimi Var: Nasca Avar: Del Giovane Fiorentina-Genoa Lunedì 07/12 H. 20.45 Doveri Peretti-Vecchi Iv: Rapuano Var: Banti Avar: Cecconi Inter-Bologna Sabato 05/12 H. 20.45 Valeri Preti-Bresmes Iv: Mariani Var: Irrati Avar: Lo Cicero Juventus-Torino Sabato 05/12 H. 18.00 Orsato Carbone-Giallatini Iv: Di Bello Var: Mazzoleni Avar: Paganessi Parma-Benevento H. 15.00 Sacchi De Meo-Schirru Iv: Camplone Var: Fabbri Avar: Valeriani Roma-Sassuolo H.15.00 Maresca Meli-Pagnotta Iv: Giua Var: Guida Avar: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Lega Calcio ha reso note leper il 10° turno diA. Il derby della Mole, in programma sabato alle 18.00, verrà diretto da. Queste tutte le: Crotone-Napoli H. 18.00 Marinelli Costanzo-Rossi L. Iv: Massimi Var: Nasca Avar: Del Giovane Fiorentina-Genoa Lunedì 07/12 H. 20.45 Doveri Peretti-Vecchi Iv: Rapuano Var: Banti Avar: Cecconi Inter-Bologna Sabato 05/12 H. 20.45 Valeri Preti-Bresmes Iv: Mariani Var: Irrati Avar: Lo Cicerontus-Sabato 05/12 H. 18.00Carbone-Giallatini Iv: Di Bello Var: Mazzoleni Avar: Paganessi Parma-Benevento H. 15.00 Sacchi De Meo-Schirru Iv: Camplone Var: Fabbri Avar: Valeriani Roma-Sassuolo H.15.00 Maresca Meli-Pagnotta Iv: Giua Var: Guida Avar: ...

Lega_B : ?? Gli arbitri della 10^ giornata della #SerieBKT Le designazioni per le gare del prossimo turno. ?? - ItalianSerieA : New post: SERIE A TIM – LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 10ª GIORNATA - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, le designazioni arbitrali della decima giornata - MondoNapoli : Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali: le sestine complete per la prossima di campionato -… - 100x100Napoli : Le designazioni ufficiali per la prossima giornata di #SerieA. -