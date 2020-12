A Casa Ferragnez arriva una sorpresa per il piccolo Leone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il video che ritrae il piccolo di Casa Ferragnez ha fatto il giro del web Chiara Ferragni ha appena pubblicato la foto che ritrae la mise di oggi del suo piccolo figlioletto che sfila in Casa: Leone indossa un paio di pantaloni bianchi e il maglione beige con su disegnato Snoopy con un’espressione imbronciata. Mentre prima ha pubblicato anche un video che ritrae il figlioletto Leone mentre riceve la videochiamata di Babbo Natale. Quest’anno a Casa dell’imprenditrice digitale l’albero e gli addobbi natalizi sono arrivati in anticipo. E adesso per il bimbo anche la videochiamata personalizzata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ? (@chiaraferragni) Nel video si vede il bimbo felice ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il video che ritrae ildiha fatto il giro del web Chiara Ferragni ha appena pubblicato la foto che ritrae la mise di oggi del suofiglioletto che sfila inindossa un paio di pantaloni bianchi e il maglione beige con su disegnato Snoopy con un’espressione imbronciata. Mentre prima ha pubblicato anche un video che ritrae il figliolettomentre riceve la videochiamata di Babbo Natale. Quest’anno adell’imprenditrice digitale l’albero e gli addobbi natalizi sonoti in anticipo. E adesso per il bimbo anche la videochiamata personalizzata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ? (@chiaraferragni) Nel video si vede il bimbo felice ...

