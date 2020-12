Webuild | partiti in anticipo lavori su linea Alta Velocità Verona-Padova

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) –insul cronoprogramma idellaadedcapacitànella tratta– Bivio di Vicenza. L’opera, realizzata dal consorzio IRICAV DUE – costituito per circa l’83% dal Gruppoe per il 17% da Hitachi Rail STS – ha un valore di circa 2,5 miliardi di euro, nell’ambito di un investimento complessivo da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di oltre €2,7 miliardi. La prima attività consiste nella bonifica da ordigni esplosivi sui terreni dove verrà eseguita la galleria artificiale nel Comune di San Martino Buonalbergo che permetterà alla nuovaferroviaria di sottopassare l’autostrada A4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Webuild partiti

