Natale in lockdown, niente sci e viaggi dai parenti. Riunione notturna, vince solo Speranza: Conte ora si schianta su Renzi? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alla fine vincono i "rigoristi": piste fa sci chiuse, coprifuoco alle 22, apertura dei ristoranti nelle zone gialle, ma solo a pranzo. E divieto di spostarsi dal proprio comune nei giorni di Natale e Capodanno. Prende forma il Dpcm Natale, anche se dal lungo vertice notturno tra premier Giuseppe Conte, ministri e capidelegazione proprio sul tema degli spostamenti tra regioni si è registrato lo scontro più duro. Soluzione diplomatica: se ne riparlerà con apposito Dpcm, "per coprire a livello costituzionale" le normative adottate, spiega il Corriere della Sera. I retroscena da Palazzo Chigi parlano di un Roberto Speranza che opponendosi a ogni deroga su ristoranti aperti e viaggi per trovare i parenti ha ammonito i presenti al rischio della terza ondata. Lasciando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alla fine vincono i "rigoristi": piste fa sci chiuse, coprifuoco alle 22, apertura dei ristoranti nelle zone gialle, maa pranzo. E divieto di spostarsi dal proprio comune nei giorni die Capodanno. Prende forma il Dpcm, anche se dal lungo vertice notturno tra premier Giuseppe, ministri e capidelegazione proprio sul tema degli spostamenti tra regioni si è registrato lo scontro più duro. Soluzione diplomatica: se ne riparlerà con apposito Dpcm, "per coprire a livello costituzionale" le normative adottate, spiega il Corriere della Sera. I retroscena da Palazzo Chigi parlano di un Robertoche opponendosi a ogni deroga su ristoranti aperti eper trovare iha ammonito i presenti al rischio della terza ondata. Lasciando ...

Tutti chiusi nei propri Comuni. A Natale, a Santo Stefano ed il giorno di Capodanno. Passa la linea dura nel vertice della scorsa notte tra Governo e capidelegazione di maggioranza in vista del nuovo ...

Passaporto, visto e certificato che attesta di aver fatto il vaccino contro il coronavirus: in quale prossimo futuro dovremo viaggiare così? Con la curva del contagio ancora molto ...

