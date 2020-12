Monster Hunter Rise in nuove concept art e video tra armature e nemici (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Monster Hunter Rise sarà il nuovo gioco della serie che arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno. Finora i dettagli del titolo sono stati diversi ed ora Capcom ne ha aggiunti altri per la gioia di tutti i fan che stanno aspettando con trepidazione di poterci giocare. Tramite l'account Twitter ufficiale, abbiamo ottenuto altri concept art di armature e uno dei mostri chiave che inseguirete, Magnamalo. Accanto a questi c'è anche un nuovo video che mostra il Great Wirebug. Sarà una nuova funzionalità, una sorta di viaggio rapido: questo video si concentra sulle lunghe distanze che è possibile percorrere con Wirebug. Oltre a questo, un altro Tweet si incentra sulla concept art di un'armatura. Monster Hunter ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sarà il nuovo gioco della serie che arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno. Finora i dettagli del titolo sono stati diversi ed ora Capcom ne ha aggiunti altri per la gioia di tutti i fan che stanno aspettando con trepidazione di poterci giocare. Tramite l'account Twitter ufficiale, abbiamo ottenuto altriart die uno dei mostri chiave che inseguirete, Magnamalo. Accanto a questi c'è anche un nuovoche mostra il Great Wirebug. Sarà una nuova funzionalità, una sorta di viaggio rapido: questosi concentra sulle lunghe distanze che è possibile percorrere con Wirebug. Oltre a questo, un altro Tweet si incentra sullaart di un'armatura....

