Carl Brave: “Elodie? Forte, bellissima, uno scoppiettio de roba” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il “re del featuring” Carl Brave, intervistato da Le Iene, ha dato il suo parere sulla bella e talentuosa collega. Con Elodie, Carl Brave ha registrato di recente il brano “Parli parli”, contenuto nel suo ultimo album, il secondo, intitolato “Coraggio”. Il cantante ha raccontato a Le Iene anche della sua relazione e della sua vita privata. >> Elodie fa le valigie e lascia Marracash, poi dichiara: «Sono innamorata, ma…» I complimenti di Carl Brave a Elodie Invitato da Le Iene a esprimere un parere su diversi colleghi, è arrivato il turno di Elodie. Carl Brave, che con Elodie ha lavorato da poco per la realizzazione del brano “Parli parli”, uscito a ottobre 2020, ha fatto i complimenti alla collega: “Forte, grande carattere, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il “re del featuring”, intervistato da Le Iene, ha dato il suo parere sulla bella e talentuosa collega. Con Elodie,ha registrato di recente il brano “Parli parli”, contenuto nel suo ultimo album, il secondo, intitolato “Coraggio”. Il cantante ha raccontato a Le Iene anche della sua relazione e della sua vita privata. >> Elodie fa le valigie e lascia Marracash, poi dichiara: «Sono innamorata, ma…» I complimenti dia Elodie Invitato da Le Iene a esprimere un parere su diversi colleghi, è arrivato il turno di Elodie., che con Elodie ha lavorato da poco per la realizzazione del brano “Parli parli”, uscito a ottobre 2020, ha fatto i complimenti alla collega: “, grande carattere, ...

CarolinaIacucci : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE Dal suo ultimo disco “Coraggio” a 'Parli parli' con Elodie fino alla telefonata a Cremonini: non perde… - Camilla60458061 : Teneteveli voi gli uomini palestrati, in un futuro vorrei essere la fidanzata di Carl Brave - psycholocomic : @friendlyroberta Se facessi l'accesso con spotify mio penso che avrei piu o meno la stessa roba con un po' de carl brave in mezzo - liliana_basile : Grazie Carl Brave per aver trascorso 304 minuti con me su @Spotify quest'anno. Sei insostituibile per me.… - frillo65 : Grazie Carl Brave per aver trascorso 622 minuti con me su @Spotify quest'anno. Sei insostituibile per me.… -

Ultime Notizie dalla rete : Carl Brave L'intervista di Carl Brave a Le Iene Mediaset Play Elodie è l’artista donna più ascoltata su Spotify

Il 2020 per Elodie possiamo definirlo come l'anno della definitiva consacrazione artistica e a conferma di ciò arriva anche la classifica di Spotify Elodie è l'artista donna più ascoltata su Spotify I ...

X Factor 2020, la semifinale: ospiti i Pinguini Tattici Nucleari. Nella prima manche i featuring con i grandi artisti

X Factor 2020, la semifinale: ospiti i Pinguini Tattici Nucleari. Nella prima manche i featuring con i grandi artisti. Ultima chance per conquistare il biglietto d’ingresso alla finale ...

Il 2020 per Elodie possiamo definirlo come l'anno della definitiva consacrazione artistica e a conferma di ciò arriva anche la classifica di Spotify Elodie è l'artista donna più ascoltata su Spotify I ...X Factor 2020, la semifinale: ospiti i Pinguini Tattici Nucleari. Nella prima manche i featuring con i grandi artisti. Ultima chance per conquistare il biglietto d’ingresso alla finale ...