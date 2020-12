Vaccino Covid Moderna efficace al 100% contro i casi gravi: possibile arrivi prima di Natale (Di martedì 1 dicembre 2020) Vaccino Covid Moderna efficace al 100% contro i casi gravi. L’azienda farmaceutica americana Moderna ha reso noto, annunciando i risultati dei test di fase 3 su 196 casi, che il suo candidato Vaccino anti Coronavirus ha dimostrato un’efficacia pari al 94,1% contro Covid-19, che può arrivare al 100% nei casi severi. Il comitato vaccini dell’Autorità statunitense per i farmaci Fda dovrebbe riunirsi il 17 dicembre e le prime dosi potrebbero essere distribuite già dal 21 dicembre. Chiesta l’autorizzazione anche in Europa. Buone notizie in arrivo dagli Stati Uniti sul fronte del Vaccino anti Coronavirus. L’azienda ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 1 dicembre 2020)al. L’azienda farmaceutica americanaha reso noto, annunciando i risultati dei test di fase 3 su 196, che il suo candidatoanti Coronavirus ha dimostrato un’efficacia pari al 94,1%-19, che può arrivare alneiseveri. Il comitato vaccini dell’Autorità statunitense per i farmaci Fda dovrebbe riunirsi il 17 dicembre e le prime dosi potrebbero essere distribuite già dal 21 dicembre. Chiesta l’autorizzazione anche in Europa. Buone notizie in arrivo dagli Stati Uniti sul fronte delanti Coronavirus. L’azienda ...

