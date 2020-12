Il David? Non esiste | ora spuntano pure i ' negazionisti dell' arte'

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Rinnegano le opere artisticheclassica e ritengono che il mondo fosse dominato da giganti. Ecco chi sono i nuovi"Tartariani" "Ilnon". E se lo dicono i "Tartariani" c'è da fidarsi (forse). Chi sono? I, nuovi illuminati del web pronti a sfidare il buon senso comune in nome di teorie fantasiose - e piuttosto discutibili - sulle origini del mondo. Quasi fossero dei moderni Messia, portatori e custodi di verità ignote a noialtri, spargono il semea sapienza sui social sovvertendo l'ordine naturale'universo. E non solo. Le loro congetture bislacche sono tali da mettere in dubbio persino la veridicità del talento geniale di ...