Ecco chi è la sorellina di Elettra | Ginevra Lamborghini

E' molto difficile rimanere all'ombra di una sorella così eclettica e conosciuta come Elettra, ma Ginevra Lamborghini è determinata a cercare il suo posto nello showbiz. Nata a Bologna il 25 Settembre 1994, la giovane fino a poco tempo fa è sempre stata molto riservata. E' tra le piccoline di casa. La rampolla ha infatti deciso inizialmente di seguire il suo corso di studi senza troppe distrazioni. Studentessa con ottimi voti, si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Contemporaneamente, ha iniziato a collaborare col settore Comunicazioni della Lamborghini. La piccolina di casa però pare avere una grande passione per la musica, in comune con la sorella maggiore. Ginevra Lamborghini e la musica E' del ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Covid, ecco chi può essere curato dal medico a casa: le linee guida del Ministero della Salute Il Messaggero Covid, DPCM Natale: il governo valuta le nuove disposizioni. Ecco cosa cambierà

Varrà anche per chi, come chi lavoro o studia fuori dalla sua regione di residenza, vorrà stare con la sua famiglia di origine. Non è ancora chiaro invece se sarà previsto un numero massimo di ...

Un Natale senza crociere, senza sciare e con il coprifuoco alle 22: ecco cosa ci sarà nel prossimo Dpcm

Si ai ricongiungimenti ma no alle seconde case fuori dalla regioni di residenza. Prevista la quarantena per chi torna dall’estero. Nessuna deroga il 24, il 25 e la notte di San Silvestro Sarà un ...

Varrà anche per chi, come chi lavoro o studia fuori dalla sua regione di residenza, vorrà stare con la sua famiglia di origine. Non è ancora chiaro invece se sarà previsto un numero massimo di ...