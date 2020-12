Biathlon, Lisa Vittozzi ha dimostrato di saper reagire. Segnali incoraggianti in vista del prosieguo dell’inverno (Di martedì 1 dicembre 2020) La prima tappa della Coppa del mondo 2020/2021 femminile di Biathlon è appena passata agli archivi con le vittorie di Dorothea Wierer e Hanan Oeberg. A Kontiolahti, esattamente dove otto mesi fa si è chiusa la stagione con la seconda sfera di cristallo consecutiva per l’altoatesina, sono andate in scena una 15km e una sprint back to back, un programma durissimo anche e soprattutto per essere la due giorni d’apertura del nuovo inverno. Cosa è successo? In casa Italia la scintillante vittoria di Wierer nell’individuale ha un po’ nascosto le prestazioni del resto del team, in particolare di una Lisa Vittozzi che appare ancora lontanissima dal top della forma. Dopo essere stata colpita dal covid nel focolaio esploso all’interno del team azzurro verso la fine di ottobre, la sappadina ha potuto riniziare ad allenarsi solamente un paio di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) La prima tappa della Coppa del mondo 2020/2021 femminile diè appena passata agli archivi con le vittorie di Dorothea Wierer e Hanan Oeberg. A Kontiolahti, esattamente dove otto mesi fa si è chiusa la stagione con la seconda sfera di cristallo consecutiva per l’altoatesina, sono andate in scena una 15km e una sprint back to back, un programma durissimo anche e soprattutto per essere la due giorni d’apertura del nuovo inverno. Cosa è successo? In casa Italia la scintillante vittoria di Wierer nell’individuale ha un po’ nascosto le prestazioni del resto del team, in particolare di unache appare ancora lontanissima dal top della forma. Dopo essere stata colpita dal covid nel focolaio esploso all’interno del team azzurro verso la fine di ottobre, la sappadina ha potuto riniziare ad allenarsi solamente un paio di ...

OA_Sport : Biathlon, Lisa Vittozzi ha dimostrato di saper reagire. Segnali incoraggianti in vista del proseguo dell’inverno - LisaVittozzifa1 : RT @FondoItalia: Biathlon - Lisa Vittozzi: 'Lo stop di 20 giorni è stato una sberla in faccia, ma reagirò come sempre' - camirlt : RT @FondoItalia: Biathlon - Lisa Vittozzi: 'Lo stop di 20 giorni è stato una sberla in faccia, ma reagirò come sempre' - FondoItalia : Biathlon - Lisa Vittozzi: 'Lo stop di 20 giorni è stato una sberla in faccia, ma reagirò come sempre' - infoitsport : LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano per il podio -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Lisa HTTP/1.1 Server Too Busy