Decreto Ristori quater arriva in gazzetta ufficiale il testo: rinvio tasse (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella tarda serata di ieri il Governo ha approvato il nuovo Decreto Ristori quater, che è atteso in Gazzatta ufficiale entro la giornata di oggi. Al termine della riunione il Governo ha annunciato alcune misure come il possibile esonero delle tasse per il 2021 per le categorie più colpite dal Covid. Intanto nel nuovo Ristori sono previsti aiuti una tantum per gli stagionali dello spettacolo e dello sport e aiuti per ulteriori 31 codici Ateco, esclusi dai tre precedenti decreti ristoro. Vediamo allora le parti più importanti del testo che sarà pubblicato in gazzetta oggi, con le ultime novità sul rinvio delle tasse e delle proroghe per il secondo acconto Irpef, Ires e Irap. Decreto ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella tarda serata di ieri il Governo ha approvato il nuovo, che è atteso in Gazzattaentro la giornata di oggi. Al termine della riunione il Governo ha annunciato alcune misure come il possibile esonero delleper il 2021 per le categorie più colpite dal Covid. Intanto nel nuovosono previsti aiuti una tantum per gli stagionali dello spettacolo e dello sport e aiuti per ulteriori 31 codici Ateco, esclusi dai tre precedenti decreti ristoro. Vediamo allora le parti più importanti delche sarà pubblicato inoggi, con le ultime novità suldellee delle proroghe per il secondo acconto Irpef, Ires e Irap....

borghi_claudio : @nucciogatto Si è vero, ho controllato. Incredibilmente pare non ci sia nemmeno nel nuovo elenco previsto per il de… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm al decreto #Ristori quater, rinvio delle tasse e nuovi aiuti #covid #ANSA - sole24ore : La prima pagina del Sole 24 Ore di oggi: in apertura l'effetto #Covid sul consumo di #farmaci e il #decreto sulla… - simonechiarelli : “Decreto Ristori-quater: testo ed approfondimenti” - dimtUER : Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Ristori Bis, destinato ai settori produttivi maggiormente colpiti -

