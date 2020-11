Ascolti tv 28 novembre 2020 | Tu sì que vales chiude col botto | Striscia supera Amadeus

AndreaAAmato : #AscoltiTv 28 novembre: super finale di Tu si que vales, va ad Andrea Paris e fa il 33,1%. AD10S Diego 8,5% (Rai1 r… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 28 novembre: super finale di Tu si que vales, va ad Andrea Paris e fa il 33,1%. AD10S Diego 8,5% (Rai1 r… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Ad10s Diego, finale di Tu si que vales, Sapiens | Dati Auditel 28 novembre 2020 - RadioSoap2 : RT @Teleblogmag: Chiusura mostruosa per Tu si que vales ma totale assenza di concorrenza! #ascoltitv Iscriviti al nostro canale Telegram!… - Teleblogmag : Chiusura mostruosa per Tu si que vales ma totale assenza di concorrenza! #ascoltitv Iscriviti al nostro canale Tel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti novembre

Tu si que vales: ascolti, vincitori, premi ed i complimenti di Scheri. Ascolti record per la finale di Tu si que vales: l’ultima puntata in diretta tv è andata in onda ieri sabato 28 novembre 2020 su ...Gli ascolti tv della prima serata del 28 novembre sono andati bene, ma la sfida di share è stata vinta da un solo programma. Nonostante l’ottima programmazione dei vari canali, la finale di Tu si Que ...