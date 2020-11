Traffico Roma del 28-11-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 novembre 2020) Luceverdeuna buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi ci sono soliti rallentamenti sulla Cassia tra il raccordo via di Grottarossa verso il centro città alla Farnesina invece ilè rallentato per un incidente in viale Antonino di San Giuliano all’altezza di via dei Colli della Farnesina rallentamenti per incidenti anche sulla tangenziale a partire dalla Salaria fino a via delle Valli in direzione San Giovanniintenso è rallentato sulla Prenestina tra via Laviano via dell’Acqua Vergine in direzione del centro chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico entrambe le direzioni per lavori di pulizia a Monteverde chiusa via Fonteiana tra Piazza Fonteiana e Innocenzo decimo in entrambi i sensi di marcia per lavori sulle ...