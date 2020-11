Tennis: verso il rinvio l’ATP di Rotterdam con pubblico limitato, niente da fare per Rio (Di sabato 28 novembre 2020) L’incertezza sull’inizio di stagione per quel che riguarda l’ATP (e, di riflesso, anche la WTA) sta creando grandissimi problemi agli organizzatori dei tornei che, normalmente, si svolgono nella prima parte della stagione, oltre che all’ATP stessa, che potrebbe trovarsi costretta a rilasciare calendari trimestrali. C’è chi, pur non mantenendo la data originaria, potrebbe essere in grado di organizzare lo stesso il torneo. Va in questa direzione lo storico evento di Rotterdam, basandosi sulle parole del direttore del torneo, l’ex vincitore di Wimbledon Richard Krajicek: “Il torneo si svolgerà regolarmente e alla presenza del pubblico, anche se saranno ammesse 3.500 persone al giorno invece delle tradizionali 10.000. In campo ci saranno i raccattapalle mentre adotteremo la tecnologia al posto dei giudici di linea, i ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) L’incertezza sull’inizio di stagione per quel che riguarda(e, di riflesso, anche la WTA) sta creando grandissimi problemi agli organizzatori dei tornei che, normalmente, si svolgono nella prima parte della stagione, oltre che alstessa, che potrebbe trovarsi costretta a rilasciare calendari trimestrali. C’è chi, pur non mantenendo la data originaria, potrebbe essere in grado di organizzare lo stesso il torneo. Va in questa direzione lo storico evento di, basandosi sulle parole del direttore del torneo, l’ex vincitore di Wimbledon Richard Krajicek: “Il torneo si svolgerà regolarmente e alla presenza del, anche se saranno ammesse 3.500 persone al giorno invece delle tradizionali 10.000. In campo ci saranno i raccattapalle mentre adotteremo la tecnologia al posto dei giudici di linea, i ...

