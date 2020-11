Maradona oltre gli schemi, il calcio è poesia. La solitudine dei numeri dieci (Di venerdì 27 novembre 2020) Fra i tanti nomi affibbiatigli dalla fantasia dei narratori delle sue imprese Diego amava El Diez , meno squillante d'altri acquisiti dalla fenomenologia del Pibe de Oro . Un titolo di nobiltà che ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Fra i tanti nomi affibbiatigli dalla fantasia dei narratori delle sue imprese Diego amava El Diez , meno squillante d'altri acquisiti dalla fenomenologia del Pibe de Oro . Un titolo di nobiltà che ...

"El Diego" esposto dove nel 1986 era entrato da campione del mondo accolto dall’allora presidente Alfonsìn. Ora attorno alla bara si assiste alla processione del suo popolo straziato ...

Maradona oltre gli schemi, il calcio è poesia. La solitudine dei numeri dieci

Fra le tante partite vinte da Maradona c’è questa, non piccola, non banale: ha fatto storia e letteratura soprattutto fra gli scrittori sudamericani che un giorno si sono autodefiniti titolari della ...

