"Ma quale complotto: Pantani fu tradito da un errore" Pantani, la nuova teoria: tradito da un errore del macchinario per l'analisi dell'ematocrito "Esistono due vite di Marco Pantani: una nell'era pre-Madonna di Campiglio e una successiva a Madonna di Campiglio. Della prima vi parlerò, e svelerò quello che so sul Marco che ho conosciuto; della seconda non ne parlo, trovo che chi lo faccia violi la dignità di un grande atleta e di un uomo che forse avremmo dovuto lasciare in pace evitando di tirare in ballo tutte quelle inutili speculazioni avvolte in un velo di mistero volto solo ad alimentare depistaggi di ogni genere". Beppe Conti, firma storica del ciclismo italiano e volto noto del Giro d'Italia, parla con voce ferma e rassicurante: il suo ragionamento offre una risposta a chi negli anni ha detto tutto e il contrario tutto sul destino infelice del Pirata.

