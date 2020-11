Il segreto anticipazioni | Isabel vuole far fuori Ignacio | sarà Rosa a ucciderlo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 27 novembre 2020) Encarnacion e Alicia sono ancora molto provate dall’arresto di Urritia e decidono di chiudere ogni rapporto con Don. Entrambe credono che parte della colpa di quanto accaduto sia del padrone che ha solo pensato ai suoi interessi senza preoccuparsi di quelle che sarebbero state le conseguenze per Jesus…Ma che cosa succederà adesso alle due donne? Lo scopriamo con lede Ilper la puntata di domenica, 29 novembre 2020. Vi ricordiamo che la soap infatti non andrà in onda sabato pomeriggio ma torna domenica! Alicia, già preoccupata per l’arresto del padre, deve fare i conti con il tradimento di Matias nei confronti della “causa”: grazie al suo lavoro come spia, infatti, ha fatto arrestare Isidoro esponendo tutto il sindacato, ma ha fatto in modo che Alicia comparisse nei rapporti come sua collaboratrice. ...