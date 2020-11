Facebook e la politica: come si può cambiare un governo che non piace (Di venerdì 27 novembre 2020) Ci sono momenti in cui si fa fatica a credere che le cose possano cambiare. Che questo periodo servirà effettivamente a qualcosa e che si possa ancora ritrovare il senso di appartenenza ad uno Stato che si ama e a volte si ama meno. Ci sono momenti in cui non ci si riconosce più con il proprio Paese, con quel senso civico che fatica a rendersi palese e che spesso viene dimenticato, insieme alle mascherine, al distanziamento e al rispetto per gli altri. E ci sono momenti in cui invece si crede ancora che si può fare qualcosa, che c’è ancora spazio per chi ha voglia di cambiare questa politica in cui ci si fa fatica ad identificarsi. La bacheca e l’agorà Un’arte di governare che metta al centro i diritti civili e non i giochi di palazzo, una politica che ritrova i suoi protagonisti nei cittadini, che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Ci sono momenti in cui si fa fatica a credere che le cose possano. Che questo periodo servirà effettivamente a qualcosa e che si possa ancora ritrovare il senso di appartenenza ad uno Stato che si ama e a volte si ama meno. Ci sono momenti in cui non ci si riconosce più con il proprio Paese, con quel senso civico che fatica a rendersi palese e che spesso viene dimenticato, insieme alle mascherine, al distanziamento e al rispetto per gli altri. E ci sono momenti in cui invece si crede ancora che si può fare qualcosa, che c’è ancora spazio per chi ha voglia diquestain cui ci si fa fatica ad identificarsi. La bacheca e l’agorà Un’arte di governare che metta al centro i diritti civili e non i giochi di palazzo, unache ritrova i suoi protagonisti nei cittadini, che ...

TeresaBellanova : Jole Santelli, seppur avversaria politica, era un'amica per me. Perché sì, si può essere avversari in politica, ma… - Enzaedma60 : RT @ivocamic: #CONTE GLI ITALIANI TI 'SCHIFANO' il premier annuncia l'intervista su Tg5 e viene travolto da insulti e sfottò RINGRAZIA IL… - andreas_00007 : RT @ivocamic: #CONTE GLI ITALIANI TI 'SCHIFANO' il premier annuncia l'intervista su Tg5 e viene travolto da insulti e sfottò RINGRAZIA IL… - kuzzi79 : RT @Filomen30847137: #27novembre Abbiamo un influencer al Governo! Giuseppe #Conte travolto dagli insulti: il premier annuncia l'intervist… - RenzoCianchetti : RT @ivocamic: #CONTE GLI ITALIANI TI 'SCHIFANO' il premier annuncia l'intervista su Tg5 e viene travolto da insulti e sfottò RINGRAZIA IL… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook politica Facebook e la politica: come si può cambiare un governo che non piace Thesocialpost.it Facebook e la politica: come si può cambiare un governo che non piace

Ci sono momenti in cui si fa fatica a credere che le cose possano cambiare. Che questo periodo servirà effettivamente a qualcosa e che si possa ancora ritrovare il senso di appartenenza ad uno Stato c ...

Foto di Battaglia per Lamborghini, Facebook: “sconce”

Perchè gli utenti Facebook ritengono oscene le foto di Letizia Battaglia per Lamborghini? I dettagli della vicenda con le reazioni a caldo.

Ci sono momenti in cui si fa fatica a credere che le cose possano cambiare. Che questo periodo servirà effettivamente a qualcosa e che si possa ancora ritrovare il senso di appartenenza ad uno Stato c ...Perchè gli utenti Facebook ritengono oscene le foto di Letizia Battaglia per Lamborghini? I dettagli della vicenda con le reazioni a caldo.