Ex concorrente del Grande Fratello vittima di violenza: il racconto da brividi (Di venerdì 27 novembre 2020) Marina La Rosa ha raccontato su Instagram di essere stata vittima di violenza a 16 anni, l’ex fidanzato geloso la picchiava e tentò di investirla Ad attirare non poco l’attenzione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 27 novembre 2020) Marina La Rosa ha raccontato su Instagram di essere statadia 16 anni, l’ex fidanzato geloso la picchiava e tentò di investirla Ad attirare non poco l’attenzione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

XFactor_Italia : “Affari tuoi” se non vuoi ascoltare #Blind perché non sai cosa ti perdi?? Cosa ne pensate del brano del concorrente… - simone_paciello : *immagina* Sei un concorrente del Grande Fratello, sei arrivato a Febbraio, vieni eliminato e trovi il biglietto pe… - Barbara84239230 : @SkyItalia @melancholiaband @cmqmartina Purtroppo x factor ci ha insegnato che il pubblico sceglie...e non sempre s… - bepper875 : @ValentinaPetrin Infatti anche l altro programma concorrente su Canale 5 non è da meno. Peggio del Medioevo - actuallygaia : @HYUNJIMINIE_ diciamo che la mia finale del cuore è stata distrutta oggi, spero nell'eliminazione di naip, perché n… -