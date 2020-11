BSB | Tommy Bridewell rinnova con Moto Rapido Ducati per il 2021

gponedotcom : BSB, Tommy Bridewell rinnova con MotoRapido Ducati per il 2021: Reduce da una stagione avara di soddisfazioni dopo… - corsedimoto : #BSB @tommybridewell rinnova con @MotoRapidoBSB per la stagione 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : BSB Tommy

Motosprint.it

Linglese sarà ancora una volta al via della massima serie britannica in sella alla Panigale V4-R della compagine guidata da Steve Moore per tentare l'assalto al titolo Superbike ...SBK: Reduce da una stagione avara di soddisfazioni dopo un 2019 superlativo, Tommy Bridewell e la formazione di Steve Moore resteranno insieme per un ulteriore anno. L'obbiettivo è puntare al titolo ...