“Ma com’è possibile?”. GF Vip, la notizia per Alfonso Signorini non è per niente buona (Di martedì 24 novembre 2020) Parliamo di Auditel, oggi la vittoria non è stata per così dire “scontata”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo ieri sera in fatto di ascolti tv. Insomma, qual è stato il programma più visto durante la prima serata di lunedì 23 novembre 2020? A sfidarsi, naturalmente, c’erano ancora una volta la fiction Rai Vite in fuga con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè da una parte e il Grande Fratello di Alfonso Signorini dall’altra. Ma veniamo ai numeri: le due puntate del film di Rai 1 hanno superato di gran lunga, in termini di valori assoluti, la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, sono stati 4.758.454 (17,64%) milioni i telespettatori incollati allo schermo di Rai 1 nella prima parte e 4.341.446 (19,25) per il secondo episodio di Vite in fuga. niente da fare per Signorini che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Parliamo di Auditel, oggi la vittoria non è stata per così dire “scontata”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo ieri sera in fatto di ascolti tv. Insomma, qual è stato il programma più visto durante la prima serata di lunedì 23 novembre 2020? A sfidarsi, naturalmente, c’erano ancora una volta la fiction Rai Vite in fuga con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè da una parte e il Grande Fratello didall’altra. Ma veniamo ai numeri: le due puntate del film di Rai 1 hanno superato di gran lunga, in termini di valori assoluti, la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, sono stati 4.758.454 (17,64%) milioni i telespettatori incollati allo schermo di Rai 1 nella prima parte e 4.341.446 (19,25) per il secondo episodio di Vite in fuga.da fare perche ha ...

borghi_claudio : Cosa succede quando il ministro è un incompetente? Semplice, invece di far arrivare subito gli indennizzi si entra… - reportrai3 : Capodanno 2015. «Avevamo previsto circa 900 #vigili in servizio per la sicurezza dei cittadini di Roma e dei turist… - AlbertoBagnai : Ma bene! Oltre agli amici dei media, ora ci “vetano” anche quelli della maggioranza, e in una sede parlamentare! - asbrindi : tra l'altro l'inizio della conversazione è stata questa io: 'salve mi scusi se la chiamo ma ho una domanda e non sa… - LorenzoOlivier : RT @LucianoRomeo9: @agorarai @maxromeoMB Fuori i partiti dalla Rai, come una barzelletta rancida non fa ridere nessuno. La Rai dentro i par… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma com’è Bruno Editore pubblica Elena Peila, Dolce Dormire: il Bestseller su come curare i disturbi del sonno Fortune Italia