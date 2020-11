“In gioco il futuro dei ragazzi, si torni in presenza” Appello di docenti ed esperti di politiche scolastiche (Di martedì 24 novembre 2020) La scuola è di nuovo nell’emergenza Covid. Tutti gli studenti e le studentesse delle scuole superiori sono tornati alla didattica a distanza; nelle regioni “rosse”, che aumentano con il passare dei giorni, seguono le lezioni da casa anche gli alunni e le alunne delle seconde e terze medie; Regioni e Comuni in alcuni casi dispongono in modo autonomo di lasciare a casa anche le bambine e i bambini di infanzia e primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 novembre 2020) La scuola è di nuovo nell’emergenza Covid. Tutti gli studenti e le studentesse delle scuole superiori sono tornati alla didattica a distanza; nelle regioni “rosse”, che aumentano con il passare dei giorni, seguono le lezioni da casa anche gli alunni e le alunne delle seconde e terze medie; Regioni e Comuni in alcuni casi dispongono in modo autonomo di lasciare a casa anche le bambine e i bambini di infanzia e primaria. L'articolo .

