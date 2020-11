Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il circuito maggiore del Salto con gli sci si appresta a trasferirsi in quel di Kuusamo per la seconda tappa della Coppa del Mondo maschile 2020-2021, in programma da venerdì 27 a domenica 29 novembre. Il Large Hill finnico, con punto HS fissato a 142 metri, ospiterà due gare individuali che metteranno dunque in palio ben 200 punti complessivi per la classifica generale. Markus Eisenbichler ha vinto l’opening di Wisla e indosserà il pettorale giallo, ma non sarà semplice conservarlo fino al termine della trasferta di Kuusamo. Ci si aspetta una risposta importante da parte di diversi big come Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi, Kamil Stoch, Peter Prevc e Marius Lindvik, dopo una prima tappa oltremodo negativa. Entrambe le gare del fine settimana finlandese verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Il circuito maggiore delcon gli sci si appresta a trasferirsi in quel di Kuusamo per la seconda tappa delladelmaschile-2021, inda venerdì 27 a domenica 29 novembre. Il Large Hill finnico, con punto HS fissato a 142 metri, ospiterà due gare individuali che metteranno dunque in palio ben 200 punti complessivi per la classifica generale. Markus Eisenbichler ha vinto l’opening di Wisla e indosserà il pettorale giallo, ma non sarà semplice conservarlo fino al termine della trasferta di Kuusamo. Ci si aspetta una risposta importante da parte di diversi big come Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi, Kamil Stoch, Peter Prevc e Marius Lindvik, dopo una prima tappa oltremodo negativa. Entrambe le gare del fine settimana finlandese verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, ...

