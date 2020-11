Il Coronavirus miete una nuova vittima in Irpinia | morto 71enne di Atripalda

Leggi su anteprima24

È deceduto la notte scorsa, nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, undi. L'uomo era stato trasportato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 4 novembre. Risultato positivo al nuovo, era stato ricoverato nell'area Covid dell'Unità operativa di Geriatria/Medicina d'Urgenza. Dal 9 novembre era in terapia subintensiva. Presso l'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sono attualmente ricoverati 102 pazienti positivi al nuovo: 10 in terapia intensiva, 37 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 13 nell'Unità operativa di Malattie Infettive, 19 in Medicina d'Urgenza e 23 nel plesso ospedaliero Landolfi di Solofra. Dal 1º ottobre sono deceduti 67 pazienti Covid