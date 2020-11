De Micheli | estremi per denuncia su Metro C

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Virginia Raggi, danno capitale. I romani gia’ vivono in una citta’ devastata dalla sua amministrazione, oggi laC non apre per mancanza di personale. Ci sonodiper interruzione di pubblico servizio”. Lo scrive su Twitter il coordinatore Forza Italia del I Municipio, Francesco De

Ultime Notizie dalla rete : Micheli estremi

La Prealpina

Personaggi privi di sostanza, che si aggirano su una palafitta di metallo freddo, in un susseguirsi di ponti e scale che spesso non conducono all’incontro ma, al contrario, agevolano la fuga l’uno dal ..."Creare un protocollo di collaborazione con associazioni e federazioni di donatori di sangue della provincia per intraprendere azioni di informazione che coinvolgano la popolazione per la diffusione d ...