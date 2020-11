Napoli-Milan, paura per Ibrahimovic: esce dal campo per un problema alla coscia. I dettagli (Di lunedì 23 novembre 2020) Serata agrodolce per Zlatan Ibrahimovic.Dopo avere traghettato il Milan al primo posto, vincendo - anche grazie ad una sua doppietta - la sfida contro il Napoli, Zlatan Ibrahimovic si ritrova a fare i conti con un nuovo problema. L'attaccante svedese, durante la gara, è stato infatti fermato da un infortunio muscolare e ha chiesto il cambio al 79'. Uscito zoppicando vistosamente dal campo, lo svedese, che ha ricevuto in panchina le prime cure dallo staff medico rossonero, ha riportato un problema al bicipite femorale. A riferirlo è "Sky Sport" pochi istanti dopo il triplice fischio del big match tra Napoli e Milan.Napoli-Milan, Ibrahimovic: “Gattuso grande uomo, tutto sul mio rinnovo. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Serata agrodolce per Zlatan.Dopo avere traghettato ilal primo posto, vincendo - anche grazie ad una sua doppietta - la sfida contro il, Zlatansi ritrova a fare i conti con un nuovo. L'attaccante svedese, durante la gara, è stato infatti fermato da un infortunio muscolare e ha chiesto il cambio al 79'. Uscito zoppicando vistosamente dal, lo svedese, che ha ricevuto in panchina le prime cure dallo staff medico rossonero, ha riportato unal bicipite femorale. A riferirlo è "Sky Sport" pochi istanti dopo il triplice fischio del big match tra: “Gattuso grande uomo, tutto sul mio rinnovo. ...

