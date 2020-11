MotoGp, Oliveira: “Sono pronto a giocarmi il mondiale nel 2021” (Di domenica 22 novembre 2020) “Sono pronto a giocarmi il mondiale l’anno prossimo, ma per farlo bisogna salire tante volte sul podio. Quest’anno abbiamo visto che ci sono molti piloti in grado di vincere gare indipendentemente dal fatto che guidino moto ufficiali o satelliti. Nel 2021 la lotta per il titolo sarà ancora più serrata“. Lo ha dichiarato Miguel Oliveira, vincitore del GP del Portogallo nella classe MotoGp, ai microfoni di Sky Sport. “Oggi volevo vincere la gara, volevo partire e non guardarmi indietro. Gestire le gomme e il vantaggio è stato difficile, sono molto contento. Questa moto si può guidare in diversi modi; su questa pista devi guidare in maniera molto morbida – ha proseguito il pilota della Ktm. “Nelle gare nelle quali ho finito quinto o sesto ho sempre avuto la sensazione di poter fare ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020)ill’anno prossimo, ma per farlo bisogna salire tante volte sul podio. Quest’anno abbiamo visto che ci sono molti piloti in grado di vincere gare indipendentemente dal fatto che guidino moto ufficiali o satelliti. Nel 2021 la lotta per il titolo sarà ancora più serrata“. Lo ha dichiarato Miguel, vincitore del GP del Portogallo nella classe, ai microfoni di Sky Sport. “Oggi volevo vincere la gara, volevo partire e non guardarmi indietro. Gestire le gomme e il vantaggio è stato difficile, sono molto contento. Questa moto si può guidare in diversi modi; su questa pista devi guidare in maniera molto morbida – ha proseguito il pilota della Ktm. “Nelle gare nelle quali ho finito quinto o sesto ho sempre avuto la sensazione di poter fare ...

