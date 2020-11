Covid Campania, continua a scendere la percentuale dei contagi: 3.217 positivi su 24.332 tamponi, pari al 13,22%. Altre 21 vittime (Di domenica 22 novembre 2020) Coronavirus, il bollettino trasmetto dall'Unità di crisi della Regione Campania: 3.217 positivi su 24.332 tamponi, 2.976 asintomatici e 241 sintomatici; il rapporto positivi/tamponi... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 novembre 2020) Coronavirus, il bollettino trasmetto dall'Unità di crisi della Regione: 3.217su 24.332, 2.976 asintomatici e 241 sintomatici; il rapporto...

SkyTG24 : Covid Campania, il sindaco di Giugliano: 'Non si può rientrare a scuola'. DIRETTA - DPCgov : #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza. Passano in area rossa Campania e Toscana e in are… - deb8479eaeef410 : RT @ASampierdarena: 'Pazienti' Diagnosi di oggi su casi testati. #COVID Lombardia 5094 (-3759) /12117??42.04% Campania 3217 (-337) /1769… - TeleCapriNews : Coronavirus, il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione: 3.217 i positivi in Campania su24.332 tamponi process… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania De Luca contro Zaia: « Non fate come lui o rischiate di farvi male. E quei tamponi sono validi?»

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto in diretta Facebook per gli aggiornamenti sulla situazione Covid in Campania e non ha perso l'occasione per attaccare ...

Scuola, piano del governo (Azzolina in testa) per riaprirla a dicembre: occhi al nuovo dpcm

Fare presto. È la parola d'ordine del governo, in testa la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, affinché gli studenti tornino tra i banchi di scuola nel 2020, senza ...

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto in diretta Facebook per gli aggiornamenti sulla situazione Covid in Campania e non ha perso l'occasione per attaccare ...Fare presto. È la parola d'ordine del governo, in testa la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, affinché gli studenti tornino tra i banchi di scuola nel 2020, senza ...