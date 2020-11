"Casellati, pontiera perfetta". Perché proprio lei? Voci (clamorose) dal cuore dei 5 Stelle: cena con Di Maio, c'entra Salvini (Di domenica 22 novembre 2020) La cena segreta tra Elisabetta Casellati e Luigi Di Maio confermata anche dal Fatto quotidiano, house organ semi-ufficiale del Movimento 5 Stelle. Brutte notizie per i talebani grillini che, come Alessandro Di Battista, considerano "letame" Forza Italia. L'incontro tra ministro degli Esteri e presidente del Senato non è stato istituzionale, ma politico. "Voluto fortemente da Casellati", spiegano dalle fonti governiste del Movimento. Certo, nel menù il post-Mattarella, con la Casellati che starebbe giocando le sue carte per salire al Quirinale, obiettivo per cui serviranno i voti di molti, anche dei 5 Stelle. Di sicuro, però, tra gli argomenti anche il progressivo avvicinamento di Silvio Berlusconi al governo. In questo senso, la Casellati ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Lasegreta tra Elisabettae Luigi Diconfermata anche dal Fatto quotidiano, house organ semi-ufficiale del Movimento 5. Brutte notizie per i talebani grillini che, come Alessandro Di Battista, considerano "letame" Forza Italia. L'incontro tra ministro degli Esteri e presidente del Senato non è stato istituzionale, ma politico. "Voluto fortemente da", spiegano dalle fonti governiste del Movimento. Certo, nel menù il post-Mattarella, con lache starebbe giocando le sue carte per salire al Quirinale, obiettivo per cui serviranno i voti di molti, anche dei 5. Di sicuro, però, tra gli argomenti anche il progressivo avvicinamento di Silvio Berlusconi al governo. In questo senso, la...

Libero_official : 'La pontiera perfetta'. Non solo #Berlusconi: il retroscena sulla cena tra Elisabetta #Casellati e Luigi #Di Maio,… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: INCROCI Metti una sera a cena: il Luigi Di Maio che incontra quasi tutti per capire e possibilmente gestire il gioco,… - SBerritta : RT @fattoquotidiano: INCROCI Metti una sera a cena: il Luigi Di Maio che incontra quasi tutti per capire e possibilmente gestire il gioco,… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: INCROCI Metti una sera a cena: il Luigi Di Maio che incontra quasi tutti per capire e possibilmente gestire il gioco,… - fattoquotidiano : INCROCI Metti una sera a cena: il Luigi Di Maio che incontra quasi tutti per capire e possibilmente gestire il gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati pontiera Casellati, la pontiera che sonda Di Maio Il Fatto Quotidiano Casellati, la pontiera che sonda Di Maio

Metti una sera a cena: il Luigi Di Maio che incontra quasi tutti per capire e possibilmente gestire il gioco, e la padrona di casa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha voglia di mostrarsi ponti ...

Metti una sera a cena: il Luigi Di Maio che incontra quasi tutti per capire e possibilmente gestire il gioco, e la padrona di casa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha voglia di mostrarsi ponti ...