Tokyo 2021 | De Tullio è il primo nuotatore pugliese che andrà alle Olimpiadi

BARI - «Marco De Tullio è un barese di 20 anni e sarà il primo nuotatore pugliese a partecipare alle olimpiadi. La federazione nuoto, infatti, lo ha selezionato per le qualificazioni delle olimpiadi d ...

Gli appunti da Losanna

In svolgimento la Fei General Assembly a distanza per i vertici degli sport equestri nel mondo. Board al lavoro per regolamenti e proroghe che si adattino al ‘momento’ ...

