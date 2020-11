Caso Regeni, pronti al processo, Conte chiama Al-Sisi: “Abbiamo le prove” (Di sabato 21 novembre 2020) I magistrati della procura di Roma hanno indagato a fondo sulla morte di Giulio Regeni, uno studente italiano ucciso in Egitto nel 2016. I magistrati ora sono pronti ad andare a processo. Nel mirino dell’accusa di omicidio cinque agenti del servizio segreto egiziano, ai quali verrà chiesto di rispondere dell’accusa al processo. >>Covid, scende a 1.18 l’indice Rt ma non bisogna abbassare la guardia La telefonata di Conte all’Egitto e il processo Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha telefonato ieri, 20 novembre, in mattinata al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Rady, ha dichiarato che il colloquio tra Conte e al-Sisi ha riguardato “gli ultimi ... Leggi su urbanpost (Di sabato 21 novembre 2020) I magistrati della procura di Roma hanno indagato a fondo sulla morte di Giulio, uno studente italiano ucciso in Egitto nel 2016. I magistrati ora sonoad andare a. Nel mirino dell’accusa di omicidio cinque agenti del servizio segreto egiziano, ai quali verrà chiesto di rispondere dell’accusa al. >>Covid, scende a 1.18 l’indice Rt ma non bisogna abbassare la guardia La telefonata diall’Egitto e ilIl presidente del Consiglio, Giuseppe, ha telefonato ieri, 20 novembre, in mattinata al presidente egiziano Abdel Fattah al-. Il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Rady, ha dichiarato che il colloquio trae al-ha riguardato “gli ultimi ...

