Ingv | dal monitoraggio della crosta terrestre nuovo software che sostituisce la Tac

(Di venerdì 20 novembre 2020) Lo sviluppo delle alte tecnologie realizzato dall’trova applicazione anche in molte altre branchericerca scientifica. È il caso dello studio “Pipeline for Advanced Contrast Enhancement of Chest X-ray in Evaluating COVID-19 Patients by Combining Bidimensional Empirical Mode Decomposition and Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)” recentemente pubblicato sulla rivista ‘Sustainability’ di MDPI, condotto in collaborazione con l’Universita’ di Messina e l’Universita’ di Catania, per lo sviluppo di un applicativoprodotto per offrire un importantissimo supporto ai radiologi nella diagnosi e nella cura delle patologie polmonari gravi. Infatti, e’ venuta in aiuto alla diagnostica per immagini applicata ai pazienti affetti da patologie polmonari quella normalmente utilizzata dall’per ...