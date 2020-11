“E voi pensate che questa sia una zona rossa?”, al massimo rosè (Di venerdì 20 novembre 2020) Parole e musica di Vincenzo De Luca, che sintetizza in poche parole la fragilità e misure, in certi casi. Ma anche in altri. La “domanda nasce spontanea”, esordirebbe il buon Antonio Lubrano, indimenticato giornalista e conduttore tv, che davanti ad una scena simile, non potrebbe che pronunciarsi a modo suo. Ma che senso ha tutto ciò? Mi spiego, che senso ha tutto ciò? Mi spiego ancora meglio, perchè ipoteticamente non mi è consentito attendere per un caffè all’esterno di un bar, quanto? un minuto? ed invece mi è consentito attendere ore, ripeto, ore, in fila all’esterno di un negozio di elettronica sperando di acquistare l’ultimo modello di Iphone? Ora, chiaramente, il problema non è certo l’Iphone, e nemmeno il caffè, indiscutibilmente due “libertà” che per il momento, parliamo di poche settimane alla fine, potremmo anche tranquillamente evitare di prenderci. Il ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Parole e musica di Vincenzo De Luca, che sintetizza in poche parole la fragilità e misure, in certi casi. Ma anche in altri. La “domanda nasce spontanea”, esordirebbe il buon Antonio Lubrano, indimenticato giornalista e conduttore tv, che davanti ad una scena simile, non potrebbe che pronunciarsi a modo suo. Ma che senso ha tutto ciò? Mi spiego, che senso ha tutto ciò? Mi spiego ancora meglio, perchè ipoteticamente non mi è consentito attendere per un caffè all’esterno di un bar, quanto? un minuto? ed invece mi è consentito attendere ore, ripeto, ore, in fila all’esterno di un negozio di elettronica sperando di acquistare l’ultimo modello di Iphone? Ora, chiaramente, il problema non è certo l’Iphone, e nemmeno il caffè, indiscutibilmente due “libertà” che per il momento, parliamo di poche settimane alla fine, potremmo anche tranquillamente evitare di prenderci. Il ...

NEAF2020 : Quella di miss Minci è una disfatta su tutti i fronti, tutti i suoi piani sono andati letteralmente in fumo e come… - hazcloud : RT @rconlyangel: Tacete e rispettate un uomo. Un figlio. Un fratello. Un fidanzato. Tacete e imparate che la vita è difficile e se voi, dal… - RivaFedericaa : RT @Nicholas_Carbs: Ma voi che in questo momento portate in casa vostra altre persone per festeggiare, non ci pensate ai vostri genitori? N… - senzaharold : RT @rconlyangel: Tacete e rispettate un uomo. Un figlio. Un fratello. Un fidanzato. Tacete e imparate che la vita è difficile e se voi, dal… - FrancaMinni : RT @senzalattosio: Sto pensando agli atleti olimpici poverini soprattutto quelli che aspettavano Tokyo da tutta la vita ed erano pronti pro… -

Ultime Notizie dalla rete : voi pensate "E voi pensate che questa sia una zona rossa?", al massimo... CheNews.it "Io sopravvissuto al Covid ho visto morire tutti e tre i miei compagni di stanza all'ospedale"

LIVORNO. «Eravamo in quattro nella stanza di ospedale ma tre di noi non ce l’hanno fatta. E li ho sentiti morire uno dopo l’altro, ho percepito i rantoli, visto gli sguardi sempre più assenti, vissuto ...

Aggressivi dal Pre-Flop al Turn, poi scende una delle nostre. Voi cosa fate?

Un caso di una mano piuttosto particolare che iniziamo pre-flop 3Bettando QTs IP, per poi Cbettare e trovare infine la nostra al turn ...

LIVORNO. «Eravamo in quattro nella stanza di ospedale ma tre di noi non ce l’hanno fatta. E li ho sentiti morire uno dopo l’altro, ho percepito i rantoli, visto gli sguardi sempre più assenti, vissuto ...Un caso di una mano piuttosto particolare che iniziamo pre-flop 3Bettando QTs IP, per poi Cbettare e trovare infine la nostra al turn ...