"Si è sentito male e poi ha avuto l'esito". Terrore per il ballerino in coppia con la Mussolini: a Ballando la più brutta delle notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Un altro guaio a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1. Maykel Fonts è positivo al Coronavirus: Alessandra Mussolini potrebbe non essere alla finale di sabato sera. La Mussolini, però, è risultata negativa.“Siamo alle prove di Ballando con le Stelle: tutti hanno provato, salvo Alessandra e Maykel” – ha annunciato Milly Carlucci – “La notizia è già trapelata e purtroppo ve la devo confermare: Maykel è positivo e quindi non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi: due sono risultati negativi, ma poi il terzo ha affermato la positività. Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino all'ultimo tampone di oggi lei è negativa”. Un colpo di scena. Cosa accadrà sabato sera? La Mussolini potrebbe ritirarsi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Un altro guaio acon le stelle, il programma di Rai 1. Maykel Fonts è positivo al Coronavirus: Alessandrapotrebbe non essere alla finale di sabato sera. La, però, è risultata negativa.“Siamo alle prove dicon le Stelle: tutti hanno provato, salvo Alessandra e Maykel” – ha annunciato Milly Carlucci – “La notizia è già trapelata e purtroppo ve la devo confermare: Maykel è positivo e quindi non ci sarà alla finale di sabato. Si èdomenica, ha fatto dei tamponi: due sono risultati negativi, ma poi il terzo ha affermato la positività. Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino all'ultimo tampone di oggi lei è negativa”. Un colpo di scena. Cosa accadrà sabato sera? Lapotrebbe ritirarsi e ...

