Sassuolo | verso il Verona | lavoro a parte per quattro neroverdi

(Di venerdì 20 novembre 2020) La squadra di Roberto De Zerbi lavora in vista della gara contro ilno acalciatori delRoberto De Zerbi prepara il ritorno in campo del suo. Tornati i nazionali dopo la sosta, la squadra neroverde prepara la gara contro il. Lavorano a: Francesco Caputo, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Francesco Magnanelli. Domani la seduta di allenamento è prevista nel pomeriggio, ovviamente sempre a porte chiuse come di consueto negli ultimi tempi. Leggi su Calcionews24.com

Hellas1903it : Verso il Sassuolo, Tameze a destra? C’è anche Ceccherini - NandoPiscopo1 : @sburrotre @farted94 Oddio un anno fa era ancora sotto lo 0, la crescita l'ha avuta verso la fine del girone d'anda… - CapitanoPaolo90 : @Bonaz54061306 Maldini perfetto come sempre verso i due maestri..?? A sassuolo forse si sono montati la testa.. forse .. ?? - infoitsport : Verona verso il Sassuolo, oggi la ripresa - infoitsport : Verso Sassuolo, quante incertezze per mister Juric! -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo verso

TuttoHellasVerona

La squadra di Roberto De Zerbi lavora in vista della gara contro il Verona. Lavorono a parte quattro calciatori del Sassuolo ...Pomeriggio di Coppa per le ragazze di Mister Piovani che oggi hanno affrontato il Pontedera di Mister Renzo Ulivieri un nome non certo nuovo agli appassionati calcio :ex giocatore prima e allenatore p ...