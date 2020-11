Legge di Bilancio, novità per 1.000 assistenti tecnici: proroga contratto al 30 giugno e dal prossimo anno ruoli anche nel primo ciclo (Di giovedì 19 novembre 2020) Legge di Bilancio 2021 passa al vaglio del Parlamento: ci sono anche investimenti per la scuola, e potranno ancora esserci dei miglioramenti. Dalle assunzioni di mille docenti in più per l'infanzia, alla programmazione dell'assunzione di 25.000 docenti di sostegno, alla stabilizzazione degli ATA e LSU, alla novità assoluta dell'inserimento in organico di 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020)di2021 passa al vaglio del Parlamento: ci sonoinvestimenti per la scuola, e potrancora esserci dei miglioramenti. Dalle assunzioni di mille docenti in più per l'infanzia, alla programmazione dell'assunzione di 25.000 docenti di sostegno, alla stabilizzazione degli ATA e LSU, allaassoluta dell'inserimento in organico di 1.000nelle scuole del. L'articolo .

